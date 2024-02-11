Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度龍年！從小年夜開始到大年初五（2／8起至2／14），每天下午1點播出龍年新春特別節目，大咖歌手輪番上陣報喜，並於當天晚上11點精彩再重播。

Hit Fm龍年初二特別節目由李千娜、許富凱主持，李千娜推出全新概念專輯《關・與妳Close With You》、金曲歌王許富凱推出以條通文化貫穿的新專輯《五木大学》，兩人都找擅長以音符說戲的音樂家王希文擔綱製作人，李千娜笑說，這集應該找王希文一起來錄，有太多可以講的秘辛了，不過不是八卦，李千娜說，王希文突破她原本可以想像的所有可能，抽絲剝繭地將她的聲音全部釋放，把靈魂深處的自我呼喚出來。

聊到過年，許富凱開心分享跟經紀人的有趣互動，經紀人特別買了十幾件紅內褲送給許富凱，還特別交代他要從小年夜穿到過完年，許富凱說，今年肯定鴻運當頭，因為紅內褲上面的圖案就是「大龍頭」！李千娜說，穿紅內褲去買刮刮樂跟打麻將應該會很旺？許富凱透露自己沒有偏財運，都當成是做公益，李千娜有聽說，不要在日常生活中會經過的地點買，如果剛好到了一個很少去或是特別的地點，那邊如果看到有彩券行，就可以去試一下手氣。

提到新年新願望，許富凱期許自己不要生病，感冒很容易找上他，狀態不好真的很多事情都完成不了，歌喉就是歌手的生財工具，一旦沒聲音就什麼都沒了。許富凱5月即將唱進高雄流行音樂中心，屆時一定會將自己狀態提升到最高等級，讓每位觀眾都聽得幸福！李千娜新年期許新專輯大賣大發，也希望順利生產，yellow強壯健康，接著好好養胎並籌備個人演唱會，希望這些計畫都可以在龍年一條龍完美完成，然後像飛龍一般的好運可以綿延不絕一直來。