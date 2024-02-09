Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度龍年！從小年夜開始到大年初五（2／8起至2／14），每天下午1點播出龍年新春特別節目，大咖歌手輪番上陣報喜，並於當天晚上11點精彩再重播。

Hit Fm龍年除夕特別節目由男團U：NUS主持，成員高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐一同向聽眾恭賀新年。U：NUS去年底發行首張專輯《途迷》，馬上就要在2月24日舉辦《WELCOME TO THE A-TOWN》成軍週年演唱會，提到演唱會，胥崴一半開心一半擔心，很高興可以開演唱會跟歌迷同歡，但演唱會地點是在台北兒童新樂園，他最怕玩遊樂設施了！他坦承自己「怕高、怕快、怕暈、怕老鼠」，甚至連摩天輪都不敢嘗試，胥崴提到，小時候有跟同學一起搭乘摩天輪，但同學故意搖晃座廂，從此留下陰影，對遊樂設施都戒慎恐懼。

聊到團員怎麼過年，這是承祐出道後的第一次新年，承祐說，他是團裡的老么，他也是家族裡同輩中年紀最小的，不過也到了被叫叔叔的年紀，開始要包紅包給小朋友了，他笑說，但每次都會忘記堂哥小孩的名字，希望今年可以牢牢記住姪子名字，不然以後只會更多小朋友出現！有翔則說，今年的紅包如果拿U：NUS的新專輯來當紅包發給親戚，是不是很有意義？胥崴笑說，這專輯紅包一發不得了，就會開始年節最精彩的「長輩問候環節」，他可以想像親戚會說：「現在很紅喔！當歌手了」、「啊當歌手好不好賺啊？」

U：NUS先前一看到新專輯上線那一刻很感動，還看著音樂平台有自己整張音樂作品，很有成就感，而對U：NUS來說，最難忘的是舉辦發片記者會，感覺他們真的「嫁出去了」，記者會就是他們的婚禮，有種儀式感宣布正式發片，而專輯就是他們的結婚證書，感覺很踏實，U：NUS說最重要的是：「嫁對人了！」