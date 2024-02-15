高市議長康裕成及副議長曾俊傑今（15）日率領全體員工舉行新春團拜。（高市議會提供）

高市議長康裕成及副議長曾俊傑今（15）日率領全體員工舉行新春團拜，康裕成期勉同仁能發揮所長，讓議會成為高雄市民的驕傲；康致詞時還笑問「過年有胖超過1公斤的請舉手！」她也當場舉手自招，逗得全體同仁哈哈大笑。

高市議長康裕成及副議長曾俊傑今（15）日率領全體員工舉行新春團拜。（高市議會提供）

「過年有胖超過1公斤的請舉手！」康議長致詞第1句話，就逗得全體同仁哈哈大笑，紛紛舉手附和，她笑說「我也有舉手」。（摘自康裕成臉書）

「恭喜！恭喜！新年快樂！」金龍年初六開工日，議會大廳充滿春節氣息，康裕成、曾俊傑及議員黃文志及議會全體員工互道恭喜，一同為新的一年揭開序幕，場面相當熱鬧又喜氣。

「過年有胖超過1公斤的請舉手！」康議長致詞第1句話，就逗得全體同仁哈哈大笑，紛紛舉手附和，她笑說「我也有舉手」；康裕成不忘感謝同仁在過去1年在議事運作、議員服務等方面的協助，讓高雄市議會成為市民的驕傲。

康裕成進一步期許大家繼續努力，發揮所長及團隊合作，讓各項事務順利推動，讓議會更加進步，更讓高雄市民覺得議會是很棒、值得稱讚的。

曾俊傑則提醒同仁要收收心，捲起袖子堅守崗位，提早為接下來的定期大會做準備，並期許同仁協助康議長及議員，讓議事順暢，讓高雄市議會成為台灣最進步、最有效率的議會。