高雄鹽埕區新樂街市集14日晚間攤商疑似競爭爆發衝突，現場一片混亂。（高市鹽埕分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄鹽埕區新樂街市集堪稱「高雄過年必逛景點」，今年一連營業5天，昨天（13日）晚間攤商疑似競爭爆發衝突，廖姓男子的球鞋攤遭徐姓男子教唆他人「翻桌」，客人當時嚇得四處逃竄。警方獲報後到場制止，廖男雖不願提告，但兩人行為仍被警方認定涉犯恐嚇罪，依法移送地檢署偵辦。

警方查出，35歲的廖男和46歲的徐男曾是同事，兩人離職後各自創業，今年因春節期間都在新樂街市集擺攤，沒想到，兩人不約而同都賣球鞋，疑似引爆競爭。

警方獲報後到場制止，廖男雖不願提告，但兩人行為仍被警方認定涉犯恐嚇罪，依法移送地檢署偵辦。（高市鹽埕分局提供／袁庭堯高雄傳真）

廖男不滿衛男故意和他搶生意，昨晚8點人潮正多時，氣到直接跑到徐男攤位前嗆聲，兩人隨即爆發口角衝突。廖男離去後，徐男嚥不下這口氣，隨即教唆衛姓表弟率人再到廖男攤位翻桌嗆聲，還直接掀了廖男的攤位，雙方險些大打出手。

鹽埕警分局獲報後派員警趕到現場，釐清案情後將涉案人帶回，並通知徐男、衛男到案說明，但廖男製作完筆錄後不願對對方提告。

警方認為，廖先跑到徐男攤位嗆聲，已涉及恐嚇，徐男則教唆掀攤犯強制罪，警詢後將廖男、徐男兩人都依恐嚇、強制等罪嫌移送地檢署偵辦，並將循線儘速通知其餘共犯到案說明。

鹽埕警分局表示，民眾若發生糾紛，應採和平理性方式解決，或向第三方尋求協助、調解，以避免衍生事端而觸法，若一旦發生暴力衝突，挑釁警方執法紅線，絕對強勢嚴正執法，決不寬貸。