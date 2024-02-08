新任立法院長韓國瑜的署名春聯超搶手，剛發放到藍營各議員服務處就搶收一通，甚至有民眾偷走高市議員李雅靜貼在服務處的韓國瑜春聯。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

農曆年節到來，許多政壇人士紛紛推出署名春聯發放給民眾，其中新任立法院長韓國瑜的署名春聯超搶手，剛發放到藍營各議員服務處就搶收一通，甚至有民眾偷走高市議員李雅靜貼在服務處的韓國瑜春聯，讓李雅靜哭笑不得，並在臉書上發文自嘲「怎麼沒人偷她的屬名春聯」。

李雅靜8日在臉書上發出2張對比照片，圖片是李雅靜服務處的公布欄上，原先依左至右分別有前總統馬英九、李雅靜及韓國瑜的屬名春聯，但相隔1天，韓國瑜寫有「龍耀吉慶」的數名春聯卻憑空消失。李雅靜發文自嘲「我的韓院長被幹了！昨天貼在服務處的韓院長春聯，今早發現竟然被偷走了，最可恨的是，貼在旁邊的那張很可愛的春聯（李雅靜屬名春聯）竟然沒有一起偷走！」

高雄市議員李雅靜莞爾而笑的說，韓院長的春聯真的太搶手了，昨天在臉書公布提供30張韓院長的春聯可供民眾索取，不料一下就被索取一空。就連貼在服務處門口的韓院長春聯也被熱情的民眾直接撕走。她的可愛春聯跟韓院長的春聯貼在一起，為什麼不連同她的一起拿走，讓她覺得有點傷心。

許多網友在臉書上回應李雅靜的貼文，紛紛表示「實在太好笑」、「可見真搶手」、「果然值錢」、「會不會有人拿去裱框」，但也有網友認為偷竊犯法，應該請警方調閱監視器，把竊賊揪出來。

對此，李雅靜認為，春聯本來就是要送的，新春期間就輕鬆看待。但她也強調這樣的行為有觸法的疑慮，熱情粉絲如果想要春聯，可以循正常途徑索取，千萬不要以「只要我喜歡，有什麼不可以」的方式任意奪取，以免觸法。