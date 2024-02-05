從事農業常被說是看天吃飯，近年全世界面臨氣候變遷的挑戰，農業生產更是首當其衝，除了透過科技創新導入新型智慧農業科技，友善生態創造永續環境更是未來發展趨勢。高雄市農業局積極輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，並聯手國內量販通路推廣，即日起印有碳足跡標籤「金瑩」及「玉女」小番茄首度正式上架家樂福賣場，為綠色消費提供指標意義。

碳足跡標章可協助農業相關從業者了解其生產活動對環境的影響，進而優化生展過程，共同為減少碳排放努力。（圖／高雄市農業局提供）

碳足跡標章，為計算個人、組織或產品在生產和消費過程中所排放的溫室氣體總量。應用於農業中，係指從蔬果摘採後，運輸到集貨場包裝、物流配送到賣場、消費者購買後到商品包裝回收等一連串的行動所產生的溫室氣體總量，其數值可協助農業相關從業者了解其生產活動對環境的影響，進而優化生展過程，共同為減少碳排放努力。

印有碳足跡標籤「金瑩」及「玉女」小番茄首度正式上架大賣場。（圖／高雄市農業局提供）

高雄市農業局指出，農業局長期邀訪各領域專家開課，為農友帶來新的農業思維，其中包含碳足跡課程，此次上架的高雄市境界果菜生產合作社表示，農產品種植除重視友善環境外．我們也要帶領農民跟上世界的腳步。

高雄首選也推碳足跡小番茄。（圖／高雄市農業局提供）

家樂福表示，自2018年家樂福推動食物轉型計畫，希望每個人都值得最好，另一方面落實企業社會責任，響應永續目標，期望透過採購擁有碳足跡標章的農產品，傳遞減少食物浪費、健康生活、愛護環境、生物多樣性的精神。目前已推出3000項具營養飲食、有機產物、動物福利、無添加、減少塑料、森林保育、在地創生…等「從i開始」的商品標示，然而「金瑩」及「玉女」小番茄，則是第一次上架的碳足跡蔬果品項，特別推薦給消費考選購，認明標章就是支持永續的力量。

政府自推動「新農業創新推動方案」，高雄市農業局不僅致力於農業的經濟發展，更關注碳足跡的管理，以確保農業的可持續性，站在農業局的角度，未來將更積極輔導農友與相關供應鏈從業人員，為減緩氣候變遷提出實際作為，為達到全民綠色消費盡一份心力。