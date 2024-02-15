基隆市議會15日舉辦新春團拜活動，基隆市議會議長童子瑋除在現場向所有的議員及議會同仁拜年外，也表示近年來市府的新政策及構想，激起不少市民的關心與討論，希望市府能在接下來的會期裡，與議會合作為市民解惑、釋疑。

童子瑋表示，今年是龍年，象徵著勇氣、力量與幸福，基隆市議會會持續攜手民意，期許金龍年放下紛擾，共同致力基隆市的幸福與進步。他說，在這個充滿喜悅和希望的新開始，謹代表基隆市議會，向大家致以最誠摯的新春祝福，祝福大家在新的一年裡身體健康，事業順利，也祝福故鄉基隆市運昌隆、隆吟德瑞。

童子瑋說，2024年是基隆建市100周年，基隆有賴無數先進集合智慧，打牢地基，讓這份城市的光榮與驕傲得以走過一個世紀。他指出，傳遞市民的疑慮與需求是市議會的職責，近年來市府推出許多有別於過去的新政策與構想，激起市民廣泛的討論。

童子瑋強調，這些市民對於市府政策及構想的疑慮，亟待市府及市長能夠公開地、透明地向市民來報告說明。在即將於3月初開議的新會期中，也期待市府能與議會共同合作為市民解惑釋疑。

謝國樑也在議會表示，市府的相關政策將會在議會的督導及民意的監督下，努力做好各項工作。謝國樑說，市府目前有些政策及想法都與過去不同，市府也會努力做好溝通。他也相信，未來在府會合作下，基隆市會愈來愈好。