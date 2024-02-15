甫就任台中市政府有給職顧問的民眾黨前立委蔡壁如，昨（14）日因發文提到1句「願你我有情有義」，遭許多柯粉嗆聲「什麼時候加入國民黨？」。對此，民眾黨主席柯文哲Line官方帳號前管理員吳靜宜指出，蔡壁如曾幫柯處理MG149案，且她過去在台北市政府也是擔任有給職，柯粉們的出征「好笑了！」

蔡壁如昨在臉書發文提到，她有很多朋友，朋友是越陳越香，無需多言，見到面、知道你好，就覺得開心，「情人節是有情人過的節，願你我有情有義、山高水長，祝福大家情人節快樂」。沒想到，有不少柯粉留言嗆聲，「什麼時候加入國民黨」、「就一句話，還請謹言」、「最近半個月鬼迷心竅了嗎」。

吳靜怡今在政論節目《狠狠抖內幕》研判，蔡壁如會在臉書發文寫下「願有情有義」，就是在提醒柯文哲和他身邊的人，什麼叫做「好心分手」，她指出，柯先前爆出MG149爭議時，是蔡幫忙處理的。

針對柯粉也質疑蔡壁如台中市府顧問的身分，吳靜怡提到，在過去，蔡在台北市政府也是擔任顧問職，柯粉以前不認為有問題，現在卻質疑這件事，在她看來，柯粉的攻擊實在好笑。