高雄律師公會與青年局簽署合作意向書合照。左為律師公會理事長謝國允、右為青年局長張以理。（高市青年局提供）

高市青年局邀請理行律師事務所律師張桐嘉開課傳授青年頭家必學的法律知識。（高市青年局提供）

高市府青年局創業輔導顧問團隊，近日力邀高雄律師公會加入團隊陣容，加強青年創業者的法律支持。雙方簽署合作意向書，共同致力於提供青年創業者所需的法律課程、宣導講座以及諮詢顧問服務等資源，促進青年創業事業的交流與合作，建立友善且支持青年創業的法律協助環境。

青年局長張以理指出，青年創業與法律息息相關，如公司註冊、勞動契約、加盟合約、勞基法相關或稅務等方面都有可能遇到法律問題，但一般青創頭家的法律基礎較薄弱，高雄律師公會加入青年局的創業輔導顧問團後，能為青年創業者提供更穩健的法律支持，讓大家在遇到相關法律問題時不會手足無措。

高雄律師公會理事長謝國允表示，簽署這份MOU既是公會的榮幸，也是落實公會實踐社會正義的第一步，未來很高興與青年局攜手協助高雄青年，把創業之路走得更合法穩健，並善用法律的力量保障自身的創業成果。

青年局說明，目前青創輔導活動包括培訓課程、一對一諮詢、帶隊參展等。例如去年下半年開辦的多元主題課程如法規財務、品牌行銷及再造等14堂、超過35小時的免費課程，累積超過800上課人次，有效提升青創業者創業知識與技能。

另方面，也舉辦青創交流活動，邀請新創團隊及攤車品牌負責人以創新商業模式為主題進行小組討論，跳脫產業別限制，刺激彼此經營想法，同時也擴充人脈和資源。若有個別創業諮詢需求者，青年局也會進一步協助媒合專業顧問，針對目前品牌經營的痛點提出改善建議。

青年局同時帶領青創業者參展，拓展品牌曝光率及創業人脈，以利爭取更多合作夥伴及投資者的金援，去年亞灣新創大南方展便有18組青年局輔導的新創團隊參展，締造681組商機洽談。

青年局表示，現在有高雄律師公會加入，將更壯大創業輔導顧問團隊，提供青創業者更多幫助。更多青創輔導資訊請至高雄市政府青年局官網、點選「找專家」、進入「創業O'STAR及諮詢輔導專區」查詢，或撥輔導專線07-7995678分機2385，由專人服務。