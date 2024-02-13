去年大陸青年失業率突破20％，引發外界關注。大陸官媒引述大陸人力資源社會保障部消息指，2023年國家及時調整優化穩就業政策，形成了穩崗擴就業的系統性政策支持體系，全年各級政府各類資金直接支持就業創業超過3000億元（人民幣，約合新台幣1.3兆元）。

大陸央視新聞客戶端13日報導，大陸人力資源社會保障部就業促進司副司長運東來介紹，2023年，全國城鎮新增就業1244萬人，大學畢業生等青年就業基本穩定、持續好轉，農村勞動力外出務工規模繼續增加，脫貧人口務工規模達到3397萬人。

消息稱，從穩就業政策調整優化到穩崗返還政策持續實施，從吸納就業補貼延續拓展到一次性擴崗補助及時重啟，過去1年，政策紅利為就業增長注入動力。而在政策「真金白銀」支持下，相關部門2023年累計促進城鎮失業人員再就業514萬人，困難人員就業172萬人。

運東來表示，2024年將更加突出就業優先導向，加快完善高質量充分就業促進機制，加力穩固就業向好態勢。在政策方面，將更加突出協同性，推動非經濟政策出台同步評估就業影響，提升經濟社會發展對就業的帶動力；同時完善財政補貼、稅收優惠、金融支持、社會保障等支持體系，持續釋放政策促就業紅利。