針對中國大陸新春給孩子壓歲錢的習俗，也成了大陸多家銀行近期的鎖定對象，舉例面向青少年與兒童的存款服務的「小京壓歲寶」，讓起存金額低至50元（人民幣，下同），並訂出3個月、6個月、1年、2年的定存年利率1.75％、1.95％、2.05％、2.15％，以此吸納存款，又能培養潛在用戶。

銀行業資深觀察人士蘇筱芮表示，這類產品一方面表明銀行企圖在激烈的市場環境中，通過客群的細分以及精細化的運營能力以提升市場競爭力，另一方面也反映了銀行對兒童金融前景的看好，願意投入人力、財力等資源來豐富自身的產品服務體系，進而為鞏固其金融生態打下優良根基。

根據陸媒報導，家住北京的陳先生說，在北京一家城商行申請了「小京卡」，孩子去年10月出生，辦卡不需要到場，監護人攜帶個人和孩子的身份證或戶口本、出生證明等證件就可以辦理。

陳先生表示，其所選的「小京卡」除了卡面可以選擇孩子照片來個性化定制以外，卡號也可定制，他就將卡號後四位選了68組合，圖個好彩頭。

具體看到例如北京當地銀行推出的「小京壓歲寶」，設定最低起存金額50元，3個月、6個月、1年、2年的定存年利率分別為1.75％、1.95％、2.05％、2.15％，而起存金額1000元的3年期、5年期定期存款年利率分別為2.6％和2.65％。

不只是北京，大陸其他地區也有推出類似產品。像是江蘇常熟農商銀行海報顯示，該行推出壓歲錢存款、500元起存，一年期存款利率2.11％；四川雅安農商銀行也推出了「壓歲寶」產品，發售對象為18歲以下未成年人，起存金額1萬元（含），6個月、1年、2年和3年期限執行利率分別為2.05％、2.25％、2.80％和3.4％。