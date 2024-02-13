《央視新聞》日前披露大陸第三艘航母福建艦的側面全身照，可看到甲板上的電磁彈射軌道擋板被撤除，同時，艦尾停放了一架殲-15艦載機模型。對此，退役陸軍中將帥化民分析了福建艦的優缺點，並研判接下來該艦的訓練會非常頻繁，以填補與美軍之間的差距。

帥化民10日在中天政論節目《前進戰略高地》分析，首先，福建艦採用直流電電壓，在電源分布、分配和控制技術上，優於美國海軍最新的福特級航母。第二，福建艦有三條配有電磁彈射裝置的跑道，在遭遇緊急情況時，可同時彈射戰鬥機、電戰機、空中預警機等不同任務性質軍機，不像過去只能依序彈射戰機，待整隊完成後才出發作戰。

帥化民補充，福建艦會以殲-15艦載戰機進行彈射試驗，是因此款戰機是重型戰鬥轟炸機，一旦能成功彈射，其他較輕的機種也就不會有問題了。

然而，儘管福建艦的技術「超車」，但帥化民也坦言，航母作戰就是出動戰機架次數越多，打擊力量越大，二戰中途島戰役日本海軍之所以戰敗，正是因航母艦隊在戰機整備時遭美軍突襲，而目前，美軍的航母作戰經驗與船員訓練遠超大陸，在這種情況下，就只能靠著訓練、演習來彌補自身的缺點，因此他預言，接下來福建艦的訓練作為會非常頻繁。