大陸《央視》報導航空母艦福建號上3條電磁彈射器的正面照片，旁邊有一架殲-15戰機；軍事專家認為，可能真槍實彈的使用殲-15做彈射測試。前立委蔡正元認為，大陸航母福建號如果去到西太平洋，每天的起降架次，若能像遼寧號、山東號一樣，日本人看到可能都傻了。

蔡正元10日在中天《前進戰略高地》節目中指出，美國只有一艘福特號裝電磁彈射，其他航母都不是電磁彈射，所以對中國大陸福建號電磁彈射的效果，大家都拭目以待。如果福建號正式測試艦載機的起降， 起降多少次數，是決定福建號的一個戰力。

蔡正元接著點出，如果福建號真的去到西太平洋，那就是實際的營運，每天的起降架次，若能像遼寧號、山東號一樣，日本人看到可能都傻了。山東號艦載機整天起降，雖然是傳統彈跳，可是起降零失誤，那是因為航艦的駕駛能力強，還包括艦載機的飛行員訓練足夠，夜間演練都零失誤。