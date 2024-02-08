大陸股市疲弱，但隨著官方出手救市，有望迎來反彈，投資機構Clocktower Group創辦人暨首席分析師Marko Papic認為，大陸股市在當局的支持下，有望上漲10至15%的水準。

CNBC報導，過去12個月，Marko Papic一直看空大陸股市，但近期的態度有所不同，「我們看到投資者的悲觀情緒可能已經觸底，接下來有機會出現至少10%的反彈，投資位階較低的股票，比較有意義。」

話鋒一轉，Marko Papic也擔憂這一波的反彈是「死貓跳」，如果後續沒有具體的經濟數據與相關政策支撐，股市仍會持續下跌，「如果當局願意救股市，那更應該穩定經濟成長，只專注穩定股市，而不是宏觀經濟，相當奇怪。」

經濟學家Jeremy Stevens也提到，陸股的局勢有待觀察，且2015年曾實施過類似的干預措施，當時並未發揮效果，甚至出現1996年以來最嚴重的連續四天下跌狀況。

中國人民銀行5日降準2碼、投入人民幣1兆元（約合新台幣4.4兆元），但當天陸股竟一度出現千檔跌停、滬深京三市創下新低的慘況，迫使當局再度出手救市，還指控惡意做空的行為，成功刺激市場出現反彈。