速食巨頭麥當勞公布財報，沒想到上一季美國門市的銷售額未達預期，讓執行長Chris Kempczinski不得不重視消費者因商品價格上漲，導致購買力降低的問題，他甚至提到，「在家吃飯更實惠，考慮降低某些產品的價格。」

CNN報導，觀察近期麥當勞顧客的動向，Chris Kempczinski表示，「我們確實發現年收入在45,000美元（含）以下的消費者下滑，中產與富裕階層的消費者並未受到影響，真正的戰場是低收入消費者。」

事後，Chris Kempczinski與麥當勞官方並未進一步說明調降價格的細節，公司僅提到，「麥當勞致力於為消費者提供負擔得起的選擇。」

諷刺的是，去年10月Chris Kempczinski才說，儘管麥當勞調漲價格，但消費者承受力很好，吹噓「光是在2023年價格就上漲10%，但麥當勞的銷售額並沒有受到衝擊。」

即使如此，美國社群軟體上抗議麥當勞持續漲價、價格過高的聲浪有增無減，尤其同樣商品在美國各地區的售價不同，一份薯餅在某些地區高達3美元（約新台幣94元）引發民怨，還有不少人拍攝影片批評麥當勞，透過「病毒式」傳播掀起討論。