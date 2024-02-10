大陸航空母艦「福建號」最快下半年海試，解放軍將進入3航母時代。退役少將栗正傑表示，福建號成軍後，很快也會去西太平洋、關島遛一遛，代表美國沒有能力再讓航母戰鬥群回到第一島鏈。

栗正傑9日在中天《全球大視野》節目中表示，2022年12月是大陸航母遼寧號在西太平洋，去年則是山東號前往，代表美國沒有能力再讓航母戰鬥群回到第一島鏈，中國大陸已經有能力突破第一島鏈，到達第二島鏈，遂行反介入跟區域拒止。福建號成軍之後，很快也會去西太平洋、關島那邊去遛一遛。

栗正傑接著指出，高超音速彈道飛彈東風-17號稱「關島快遞」，解放軍跟美國的戰略構想理念是不同的；美軍則是全球部署，一定要把對方壓回去。以解放軍目前來講，沒有這種侵略性，只是在維持海上航行的貿易利益，確保第一島鏈、第二島鏈西太平洋海上兵力的主動權，不要受制於人；但美國不一樣，美國比較有攻擊性。

栗正傑更點出，如果解放軍第3艘航母成軍之後，可以成功達到區域拒止跟反介入的戰略目的。