根據香港《南華早報》報導，美國福特號有高聳的桅桿，裝有雷達、感測裝置等各類電子系統與天線；大陸福建號的「一體式」桅杆，則將這些設備大部分包覆在灰色複合材料艦島結構內。對此，前海軍艦長呂禮詩4日就表示，「我曾經研究過解放軍的科技樹，他們的相位陣列雷達在提高他的性能，福特號沒有，解放軍在電磁相容的水準，已經到達和美國並駕齊驅的地步」，引發討論。

呂禮詩4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「福建艦實力沒得講，福建艦的偵、通、導、抗一體化桅杆，同時他雷達前後重疊比較少，左右重疊的比較多」，呂禮詩指出，「為什麼左右重疊比較多？因為攻船飛彈都從左右來，從前面來比較少，這樣有比較厲害嗎？上一個等級的山東號，它的扇區重疊只有30度，比福建艦少了10度」。

呂禮詩也提到，「而比較的對象是福特號，福特號跟遼寧艦非常像，它的相位陣列雷達前後左右，看不了180度，它的雷達只能看到120度，也就是它的重疊區域非常小」。

呂禮詩最後更說，「我曾經研究過解放軍的科技樹，他們的相位陣列雷達在提高他的性能，福特號沒有，那什麼是偵、通、導、抗一體化桅杆？這中間最重要的是電磁相容，解放軍在電磁相容的水準，已經到達和美國並駕齊驅的地步」。