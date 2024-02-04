日本共同社3日引述多名消息人士報導稱，中國海警局的船艦上月開始，多次透過無線電，向在釣魚台附近飛行的自衛隊飛機發出警告，指對方侵犯中國「領空」，要求立即離開。對此，前海軍艦長呂禮詩4日就表示，「我們台灣在釣魚台是有郵遞區號的，這就是一個主權的象徵；中國大陸的海警船進入領海的巡弋，這也是主權的象徵」，呂禮詩認為，「這就是一個中國，兩岸都在強調那是中國的土地，沒有一個子孫可以放棄這個土地」，引發討論。

呂禮詩4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們看這個釣魚台，我不斷地在追蹤中國海警進入釣魚台的一個狀況，每一年都非常長時間的在釣魚台的海面，而且一開年就很快的進入釣魚台，今年也是如此」，呂禮詩也提到，「最近的這三年出現的都是海警1301號，1301號其實是3450噸重的海警船，這個海警船其實他的噸位也只不過比我們台灣的成功級略小一點」。

呂禮詩也提到，「必須這麼說，我們台灣在釣魚台是有郵遞區號的，這就是一個主權的象徵；中國大陸的海警船進入領海的巡弋，這也是主權的象徵」，呂禮詩最後也強調，「這個就是一個中國，兩岸都在強調那是中國的土地，沒有一個子孫可以放棄這個土地」。