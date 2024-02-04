大陸國產航空母艦福建艦近日進行繫泊試驗，軍事專家指出，停放艦載機模型，並不是要彈射這架飛機，而是要測試艦載機在升降機上一次能停放幾架等問題。圖為大陸航空母艦山東艦甲板上停放的戰機。（央視新聞）

大陸國產航空母艦福建艦近日進行繫泊試驗，軍事專家指出，停放艦載機模型，並不是要彈射這架飛機，而是要測試艦載機在升降機上一次能停放幾架等問題。圖為大陸航空母艦山東艦甲板上停放的戰機。（央視新聞）

央視新聞近日披露大陸國產航空母艦福建艦側面全身照，可以看到電磁彈射軌道上的遮擋撤掉了，艦尾停放的「艦載機」引發諸多猜測。央視2月4日訪問軍事專家曹衛東解讀，實際上，這是一架機翼折起的艦載機模型，並不是要彈射這架飛機，而是要測試艦載機在升降機上一次能停放幾架等。

從上述細節，可以看出福建艦的繫泊試驗進展到了什麼樣的程度？曹衛東表示，首先說電磁彈射器，因為現在世界上只有兩個國家使用電磁彈射器，一個是美國，而且只有一艘航母，是福特號，它在使用電磁彈射的時候使用核動力，它也是初次試驗，而中國也是一個完全的創新，採用的是常規動力，現在既然敢於進行這種公開的試驗，說明它很成功。

此外，各界好奇，在甲板上看到了一架飛機模型，機翼是折疊的。為什麼要在畫面中出現？是要彈射這架飛機嗎？曹衛東表示，並非如此，現在這個階段是要測試，在升降機上，一次能停放幾架艦載機？運載的速度是多少？

「然後到了艦面上的時候，當機翼展開之後，在航母上又有起飛、又有降落、還有擺放、還有加油、加氣的，」曹衛東指出，「到底應該怎麼調度這些飛機？能夠調度多少飛機？什麼樣的機型？它必須要用飛機模型來做預先的擺放或者測試。所以我們看到它是在進行相關的測試工作。」

從目前的進展來看，福建艦離海試還有多遠？曹衛東表示，一艘新的裝備或者是大型的艦艇，如果它的新技術新裝備達到了30％以上，故障率會非常高。而福建艦何止是30％的新裝備新設計？可以說完全是全新的。

曹衛東表示，現在福建艦在繫泊試驗的過程中完全正常推進，說明前期的工作很紮實，對於後續要進行的出海海試，也可以說奠定非常好的基礎。