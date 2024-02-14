2024大選期間不少爆料，其中最勁爆廣為討論者，莫過於前綠委趙天麟的「愛情摩天輪」激吻畫面。愛情摩天輪也是立法院長韓國瑜競選2018高雄市長時的熱議政見之一，沒想到有網友發現，真的有被取名「愛情摩天輪」的遊樂設施出現，網紅高雄林小姐指出，就在花蓮遠雄海洋公園。

政論Vtuber「高雄林小姐」13日在自己臉書粉專貼出一張截圖，取自臉書社群「路上觀察學院」，該原貼文者拍攝到遊樂設施說明看板，直呼「高雄沒有愛情摩天輪，花蓮實現了！」林小姐則分享此畫面，並酸道「我相信有天麟的話，刺激度可直飆9顆星！（右下方標示刺激度1顆星）」

高雄林小姐在留言區指出了愛情摩天輪的出現地點：「花蓮遠雄海洋公園，看起來好像還不錯耶！裡面的表演十分精彩，遊樂設施適合小朋友們玩，親子共遊的好去處！」網友表示「愛情摩天『麟』」、「建議不要風大時期上去坐，很有感」、「刺激度跟夥伴有關」、「情人節快樂！」