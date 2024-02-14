埔里慈恩社區居民熱情迎接韓國瑜，並一一排隊和韓國瑜合影留念。（楊靜茹攝）

國民黨立法院院長韓國瑜大年初五走訪南投縣埔里鎮，關懷陳綢兒少家園的學員，鼓勵男孩子要大氣、開朗、陽光，即使人生有高峰、有低谷，永遠要開心、樂觀面對；新春開工前特地參拜瀛海城隍廟，強調城隍爺是監督政治人物有沒有愛護百姓的神明，認真打拚營造國會新氣象。

陳綢兒少家園是暫時替代家庭照顧孩子的地方，提供兒少生活照顧與陪伴，支持他們找到更好的自己，及適應社會的能力。韓國瑜大年初五在立委馬文君、南投縣副議長潘一全等人陪同下走訪陳綢兒少家園，關懷家園學員，並發給每個人新春紅包，孩子們樂開懷。

韓國瑜勉勵家園的男孩要大氣、開朗、陽光，即使人生有高峰、有低谷，永遠要開心、樂觀面對，就像老師帶大家爬山一樣，看到陽光耀眼、空氣清新，心情一定很好，即使離開家人，由老師、叔叔、阿姨等人照顧，心情難免低落，一定要保持樂觀。要學員永保信心，把生活照顧好，學習認真，充實各方面的知識，成為社會的棟樑。

韓國瑜接續走訪慈恩社區「台灣夢基地」，大批居民早已在現場等候，等著和韓國瑜合影。韓國瑜說，台灣出生率低，每一個小朋友都是台灣之寶，是台灣未來的希望，以慈恩社區為據點，運用中國信託慈善基金會的資源打造孩子夢想基地，一群人默默付出悉心灌溉下一代，讓下一代獲得更好的照顧，未來一定更美好。

韓國瑜贈送慈恩社區春聯「龍耀吉慶」四個字，慶賀龍年新春快樂。（楊靜茹攝）

韓國瑜等人也轉往菩提長青村關懷銀髮長輩，他感謝社會上善良的人默默奉獻付出，社會上有愛心的人很多，但要靠長青村這様的組織團體來付諸行動，他也願盡綿薄之力，來幫助社會上需要關懷的人。

新春開工前，韓國瑜特地參拜瀛海城隍廟，強調城隍爺是監督政治人物有沒有用心愛護百姓的神明，認真打拚營造國會新氣象，開工前來參拜城隍爺，非常有意義，人民對新的立法院有很高的期待，他會認真打拚為台灣做事。