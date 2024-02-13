亞東醫院精神科醫師吳珮全提供5大收假秘笈，教導民眾如何盡早收心，幫助生活回復正常軌道。（亞東醫院提供）

春節連假進入尾聲，面對即將而來的開工日，民眾可能產生情緒低落或心情焦慮等狀況，容易在開工前一天失眠，呈現「上班一條蟲、下班一條龍」，大大影響到工作效率。對此，亞東醫院精神科醫師吳珮全提供5大收假秘笈，教導民眾如何盡早收心，幫助生活回復正常軌道。

常有患者向吳珮全抱怨，想到復工後又要被工作業績追著跑，就好不想上班，對於春節連假真的可以說是既期待又害怕。

吳珮全指出，第一招「減少刺激活動」，在收假前1至2天，避免參與過於刺激或興奮的活動，逐漸調整三餐時間和就寢時間，使身體能夠適應日常生活的節奏。第二招「從事溫和運動」，白天參與散步、靜坐或瑜伽等輕鬆的活動，保持室內明亮自然的光線。如果天氣陰暗潮濕，可以增加室內照明和除濕，以放鬆身心，減輕焦慮和壓力。

吳珮全表示，第三招「避免大魚大肉」，在收假前1至2天，開始飲食清淡，避免油膩重口味的食物和宵夜，增加蔬菜水果和高纖食物的攝入，有助於保持身體的良好狀態。第四招「放鬆身心練習」，睡前聆聽輕柔的音樂，進行放鬆練習或腹式呼吸，可用溫水泡澡，使用薰衣草、佛手柑、苦橙葉和檀香等溫和的精油薰香或按摩，如，有助入睡，使情緒更穩定。

吳珮全說，第五招「提早制定計畫」，提前準備所需的文具、文件和其他必要物品，制定清晰的工作或學習計劃，將有助於在第一天更有條理地開始工作或上課，減少不必要的擔憂和焦慮。

吳珮全提醒，在工作或學習的過程中，可以安排舒壓小活動，例如和同事或同學分享連假的趣事、回顧假期中的愉快時光，或者與他們一起品嚐美味的小點心，不僅可以增進團隊合作，緩解工作或學習壓力，有助提升效率，同時能促進良好的人際關係。

吳珮全強調，若開工後超過1個月，仍出現生理和心理上無法調適的情況，可尋求專業醫師協助，以獲得更適當的幫助和支持。