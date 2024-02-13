財神也到屏東來！春節期間5名男大生到屏東市一間彩券行，集資購買刮刮樂，特地挑選「2000萬超級紅包」，當刮到第2張時，其中一名男同學忽然淡定地說「好像中大獎了！」其他人立刻圍過去幫忙檢查，發現果真中了100萬元。

許姓彩券行業者印象深刻地說，這些都是生面孔，當天5個人進門，特地挑選「2000萬超級紅包」刮刮樂，並對著店內戴著金項鍊的彌勒佛默默許願，期盼能刮中大獎，當刮到第2張時，其中一位男同學淡定地說「好像中獎了！」。

經過店家一掃，果然是張100萬元，但5人心情似乎沒有很大起伏，並協助彩券行到附近影印店印出那張中獎彩券，回來後又在店裡坐了一回兒，似乎在討論獎金分配與用途，待了一下才走。

業者則去買了糖果給店內客人分享中獎喜悅，業者表示，這群大學生中獎後神情非常淡定，讓她印象深刻。說也奇怪，刮完中獎彩券後，店內隨即飛來一隻蝙蝠，讓眾人直呼神奇。