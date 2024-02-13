為解決我國青年高失業率、低薪等問題，行政院去年推出第二期的「投資青年就業方案」，並明定解決青年低薪目標，據統計，去年年底畢業後一年的專科以上青年均薪已達4.1萬元、超乎原本預期，可望在2026年達成原本設定的專科以上學生畢業1年後的薪水達4.2萬元目標。

勞動部分析，青年低薪原因除了工作經驗年資、技能不足或未充分就業外，加上青年就業於服務業部門比率較全體 國人投入服務業部門就業高，顯示青年更偏重於投入服務業部門，且投入住宿及餐飲業比重明顯高於國人投入比重，對照觀察各行業初任人員平均經常性薪資水準，「住宿及餐飲業」僅有 2.7 萬元，明顯偏低，也降低青年整體薪資分布水準。

因此相關部會推出多項計畫，盼引導青年至「高薪行業」，並設定2026年專科以上應屆畢業生後1年薪水達4.2萬元目標，勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，去年目標為4萬元，但事實上已達4.1萬元、超乎原本預期，且結合產業公協會協助青年至重點產業就業人數也超過8000人目標。

發展署去年也首度祭出「大專青年預聘計畫」，鼓勵國家重點產業透過先僱後訓，強化大專青年職場實務技術職能，以協助大專青年畢業即就業，只要學生畢業後留任企業滿30日者，就可以領取1萬元獎勵，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗說，去年共有63所學校申請與496間事業單位合作，共有2166人受訓，今年預估會有2990人參訓。

發展署職能標準與技能檢定組組長黃俐文也說，去年推動的「重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」分成考證及就業2筆獎勵金，前者已有2萬7248人次申請，並以電腦軟體及工業電子證照為多，但後者則僅有40人次申請，原因推估申請者多為學生所致。

但其中「重點產業及重大投資跨部會人力供需合作平台求才利用率」去年僅有56.73％、未達管考的58％目標，吳淑瑛說，透過該平台的職缺條件不錯，但也要求求職者需具備相關技能，推測可能是求職者技能不足、地區限制等導致難及時成功媒合，將持續精進努力媒合。