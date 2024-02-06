現在年輕人因為低薪、高物價，張口閉口就是喊想躺平，但若真的有機會可以無所事事，你真的能一直「耍廢」嗎？一名今年即將滿30歲的女網友透露，3年前辭職後到現在一直待業中，雖然家裡有些資源可以支付她的生活開銷，但這樣的生活久了之後還是有壓力，最後甚至不敢出門與朋友社交了。

一名女網友昨（5）日在「Dcard」表示，過去辭職後家裡沒有給太大的壓力，要她慢慢找工作，還說寧缺勿濫，期間的健保費、生活開銷等都是家人支援，她因此就這樣渾渾噩噩過了3年，但雖然家裡有一些資源，其實也不算是真正的富有家庭，因此時間一長，她還是感覺有點壓力。

「我覺得我是廢物草莓族。」原PO指出，這麼長的時間沒工作，也就代表沒有外出與人社交，最後甚至不敢出門找朋友，因為會怕其他人詢問自己的生活，讓她不知道該如何回答，「跟我同期的都已經結婚、工作穩定，都有上軌道，而我畢業後，與社會脫節，不知道自己在幹嘛」。

原PO提到，她沒有太大的夢想，只想要有一個穩定的工作，能夠有固定收入養得起自己就好，「慢慢把家人幫我代付費用還回去，然後融入社會，正常上軌道過日子就好了」。

其他人也分享自身經驗，說「我也是個性內向、不善於社交，待業八個月，結果最近踏出一步去面試被看出很緊張」、「待業快一年，別人問起在幹嘛的時候，會覺得丟臉抬不起頭，所以最近才陸續面試找工作」、「待業久了要踏出第一步真的要有勇氣」、「其實只要斷金援就會去工作了」、「可以先找簡單的打工，待業三年真的很久」。