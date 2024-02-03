新華社3日報導，大陸國務院總理李強2日主持召開國務院常務會議，研究進一步優化營商環境有關工作，審議通過大陸《國務院關於進一步規範和監督罰款設定與實施的指導意見（送審稿）》，決定一攬子修改和廢止部分行政法規，討論《關於授權國務院在海南自由貿易港暫時調整適用〈食品安全法〉有關規定的決定（草案）》，聽取加強和改進應急管理工作情況彙報，部署近期低溫雨雪冰凍災害防範應對工作。

會議指出，建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，是應對經濟下行壓力、提振經營主體信心的重要舉措。要對標國際一流水準，圍繞整體優化目標，一體推進強市場促公平、強服務增便利、強法治穩預期、強開放提品質、強改革抓創新等工作。要更加注重回應經營主體凸出關切，加快建設全國統一大市場，加強宏觀政策取向一致性評估，營造穩定透明可預期的政策環境。

會議強調，要對涉及罰款事項的行政法規進行系統梳理，及時按規定進行修改完善。要加大對亂罰款的整治力度，更好維護企業和群眾合法權益。要強化事中事後監管，該管的要依法監管到位，特別是對安全生產、生命健康、產品品質等領域事項必須嚴格監管，絕不能有任何鬆懈。

會議決定，對《教學成果獎勵條例》等8部行政法規的部分條款予以修改，對《煤炭送貨辦法》等13部行政法規予以廢止。會議討論並原則通過《關於授權國務院在海南自由貿易港暫時調整適用〈食品安全法〉有關規定的決定（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。

會議強調，應急管理工作事關人民安危和社會大局穩定。要深入貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，堅持總體國家安全觀，著力加強應急預案體系建設，切實提高應對處置突發事件、防範化解重大安全風險的能力。

會議對做好近期低溫雨雪冰凍災害防範應對工作作出部署，強調要牢固樹立底線思維，完善防範應對方案，切實維護交通運輸秩序，抓好保暖保供等與民生息息相關的工作，確保生產安全有序，盡最大可能減少極端天氣帶來的不利影響，讓人民群眾過個歡樂祥和的春節。