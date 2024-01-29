就業市場會有年齡歧視嗎？雖然由於法律規定，沒有公司會在職缺上寫下限制年齡，但不少人都認為，「年齡」是一道大家心知肚明卻不說破的坎。近日一名女網友就表示，快要30歲的她投了近10封履歷，可是總是被「已讀不回」，質疑是因為這個年齡不容易轉換跑道？還是因為她沒有相關經驗？

這名女網友在Dcard上以「是不是公司都不想要請一位即將30的人」為標題發文，指出自己之前的工作都是餐飲與服務業，專業領域為「西點」，可是她很想嘗試辦公室的工作。但是投了履歷到會計助理、行政之類的職缺，卻慘遭已讀不回，連面試機會都沒有。

原PO表示，部分職缺寫著「無相關經驗沒關係」，但屢次受挫讓她質疑，是否因為自己沒有相關經歷，還是因為年齡的關係才會難以轉換跑道？

貼文曝光後，釣出不少網友回覆。有許多人針對履歷提出意見，「履歷要好好寫，自傳什麼的都要有，盡可能展現你可以勝任行政的特質或是其他經驗」、「履歷盡量做的亮眼一點，可以找一些線上診斷履歷去診斷看看，履歷是不是還有哪些內容可以加強」、「好好修改履歷、閒暇時去考一些證照，增加一些會讓履歷好看的東西，海投面試（至少100個職缺）」、「投的時間點也很重要，不要在放假日投履歷！」、「應該投多一點才準，被已讀不回很正常」。

還有不少過來人表示，自己也是年過30歲時轉職，鼓勵原PO要有信心，也有內行人指出，原PO想要找的工作類別競爭激烈，公司會更傾向找有經驗的人來面試，「妳應徵的職缺競爭人數較多，職缺寫無經驗可，但如果可以一般公司不會想要從頭教起」、「跟年齡無關，主要是技能的問題，一般都喜歡找有經驗的」、「行政類型的工作沒有你想像中這麼好當，有些職缺對辦公室軟體（Ms office、google相關文書軟體）有一定要求。建議你先有基礎認知後再開始投履歷，公司開無經驗可不代表他可以接受快30歲的無經驗應徵者！」