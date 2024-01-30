明揚大火全案偵結，屏東地檢署向公司高層具體求處重刑，對此，屏東縣長周春米感謝檢方4個多月來縝密地蒐證偵辦，終於釐清真相偵結起訴，給殉職消防弟兄、罹難員工、傷者及家屬一個交代，讓他們安心放下。

周春米表示，這起重大工安事故發生後，檢察官已經起訴，後續就待法院判決，至於未來行政法規執行面，則應該強化教育宣導、日常演練、橫向聯繫等，讓被規範者了解並實踐應盡的義務，廠商要負起誠實申報的責任，讓相關主管機關掌握精確資料，讓安全多一份保障。至於善款分配部分，將於農曆年前撥付完畢。

明揚母公司明安集團副理劉彥良則說，對起訴事實，明揚公司謹尊重檢察官意見，待收到起訴書後，會再與律師研議後續法律程序。

劉彥良表示，公司自事故發生以來，即積極與相關受災對象進行慰問，並委由律師團與受災對象進行和解；第一時間便成立5億信託基金，做為和解賠償專款專用。

截至2024年1月29日止，明揚公司已進行54場次、共129人次的受災訪談，目前已完成與罹難者家屬及受傷者和解共計89件、達70.6％；加上純財產損害、周邊鄰損等，賠償總額已達新台幣2.4億元，目前仍持續與尚未和解受災對象討論和解事宜當中。