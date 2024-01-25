文化部發放16歲至22歲成年禮金「文化幣」總預算高達20億元，卻爆出有人拿來買化妝品，甚至做美甲，對此文化部表示，已針對部分店家違規及個人收購情形提出嚴正警告，對於違規事件已停權並停撥款項，也將視情節移送法辦，呼籲店家及個人勿以身試法。

文化部表示，目前文化部已主動查獲數間違規店家，包含不符合適用資格的店家，如美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現、交易異常等，皆已在前幾日立即停止適用資格，並停止撥款。

另有民眾於社群或拍賣平台轉售、收購等情形，文化部也已清查資料庫，針對email持有大量文化幣帳戶等，鎖定資格及通知民眾重新認證身份以取回使用，同時聯繫各大社群及平台，配合下架相關內容，並協請平台應管制會員行為。

文化部提醒，依「文化部辦理青年文化體驗計畫作業要點」第9點規定，文化成年禮金使用不得找零、轉售（含有價讓售、無償轉讓）、收購等，也不得另再兌換成等值現金，文化部將持續對店家進行監督查核並採取必要措施，如暫時停權、撤銷或廢止資格，並追回款項。

民眾或店家這類獲取不當利益行為，涉及違反刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑；第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，不法利得將沒收。