農曆年將近，許多接案族努力搶案搶錢，為自己年終加碼，接案平台統計2024年一月熱門案源，較去年同期增幅最大的是驗屋服務成長87.5%，其次為清潔打掃75.6%，第三名是直播帶貨(62.8%)，而第四是魔術表演(54%)，第五名是家具組裝(53.6%)。

PRO360達人網董事長李倫家分析，年底是結婚購屋旺季，也是建商交屋熱潮，因此驗屋或是裝潢、添購家具等服務需求量大增；而年底尾牙活動多，也是採買年貨，送禮和換新裝的季節，因此零售業也積極行銷，現在最熱門的網路直播，也成為許多網紅，KOL和表演工作者的旺季，相關產業的服務人員有機會趁年前搶一波，彌補疫情時的空窗期。

從這五類接案工作來看，多半都需要特殊專業或是經驗值，驗屋需要對房屋裝潢，室內設計具有一定專業，通常是驗屋公司或室內設計師才能勝任，依照住宅坪數，費用在1.5~5萬左右，相對起來家具組裝的門檻就比較低，費用則以件計費，依照難度和家具大小，每件500~3000元不等。

尾牙季最夯的魔術或表演，也是單次計費，依照表演經驗，表演一場有機會上萬元入袋。而新興的直播帶貨依照網紅的粉絲或人氣而定，多數傾向採分潤的方式，也成為新興接案模式。清潔打掃需求，雖然以小時計費，每小時400~600元不等，不過由於年節前案量多，通常至少一次都是三小時或半天起跳。

2024年1月熱門接案工作。

李倫家指出，這類非常態的工作，常有大小月的問題，建議接案者可以多元發展，並創造需求，尤其是特殊表演者，可以長期經營個人社群，延伸多樣化接案機會，包括線上教學，或是搭上網紅經濟，培養直播能力，透過商品推薦和銷售業績，延續接案職涯。