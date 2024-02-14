高雄推出「冬日遊樂園」系列燈節活動，其中黃色小鴨帶動人潮到愛河灣，讓輕軌連日都擠爆難以上車，不過在13日傍晚5點，輕軌遇到路口號誌故障動彈不得，旅客抱怨等待時間竟關閉車廂空調，但車廂塞滿人潮十分悶熱，高捷公司表示，有立即派保全前往路口警戒，關空調是為避免列車電力耗盡。

旅客抱怨，昨天傍晚輕軌行經馬卡道路時，輕軌突然在半路停駛，但車廂塞滿人潮，卻關閉車廂空調讓旅客困在車內又悶又熱，最後輕軌司機下車與對向列車司機溝通後，才慢慢通過該路段。

高捷公司證實，昨日傍晚於馬卡道路近路口，有遇到號誌燈故障情形，因輕軌列車採充電型式，依照SOP規定，等候處理期間，必須關閉車內部分空調，以避免等待時間過久，列車電力耗盡。

高捷公司說，後續經行控協助警戒，讓列車順利先行通過路口，保全人員後續亦趕至路口警戒，整體讓列車延誤約5分鐘，目前狀況已排除正常運行。