春節連假各地商圈湧入出遊人潮，一名網友近日回高雄，特地去到新堀江商圈一遊，發現年輕時的潮流聖地，如今卻變得門可羅雀般的冷清，連入口看板都停在2022年，讓他不解新堀江是不是被放生了，引起不少高雄人討論商圈沒落的原因。

一名網友在PTT高雄板發文感嘆，過年回高雄去了新堀江商圈，本想回味一下年輕時的潮流聖地，如今轉變只能說非常冷清，甚至連入口處的活動看板都還停留在2022年，令他直呼「好有歷史感」，尤其奧斯卡電影院倒了後，就變成大型廢墟在旁邊，忍不住質疑「新堀江是被放生了嗎？」

貼文引起熱議，不少人跟著感慨，「連過年都沒人就真的是荒廢的景點」、「看板還在2022笑翻」、「那邊只剩幾間店能逛」、「沒冷氣沒特色，給我一個去那邊逛的理由吧」、「前陣子去逛人潮比前幾年多，但空租也越來越多，不知道大家是在逛什麼」、「六合夜市之前那麼黑都能起死回生，新堀江目前基本已經死了」。

部分網友直指商圈衰退的原因，「高雄市明明就辦了很多市集在新崛江附近吸引人潮了，店家不思改進淨賣些淘寶貨，怪誰」、「全都賣低價成衣，有什麼好逛」、「一直怪罪政府沒補助的商家到底有多廢」、「補助租金結果爽的只有房東」、「房租貴到政府也沒救，只能靠流動市集炒人氣」、「自己別殺雞取卵最重要，然後不要肖貪」。

不過也有人平常心看待，「這地方真的太廢不吸引人，其它地方都是人啊」、「就商圈轉移了啊，以前大家逛新堀江，現在是巨蛋夢時代」、「現在流行擠百貨公司，這種街邊店遲早要倒光」、「三多商圈也落沒，政府是不是也要補助新光sogo」、「先不提沒落什麼的，新堀江就太小，十幾分鐘就逛完根本待不久」。