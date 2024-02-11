不少上班族靠年終獎金，支應春節期間的各項花費，有一名網友上網分享，自己2位朋友都在台南工作，發現兩人今年都沒有年終獎金，讓他覺得十分好奇，是不是台南工作沒有年終是常態，就有人點出可能原因，認為服務業本來就不會發年終。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己有兩個朋友剛出社會，都在台南工作，一個是照相館的造型師，有保公司的勞健保、有特休，另一個是寵物美容師，保工會的健保、沒特休，但兩人的共通點就是都沒有年終，讓他好奇「台南工作沒年終是常態嗎？」

貼文引起熱議，「西瓜聖地，乖乖做功德」、「死忠區要啥年終」、「有給你12個月就不錯了」、「南部開銷少沒壓力，這樣就很開心了」、「南部正常，一堆大企業也沒有45k」、「不是南科的話，有一個月就偷笑」、「台南的鄉下工業區也是差不多」、「南部老闆有賺錢才不會分員工勒，人吃人的情況比北部嚴重」。

也有人認為是工作產業不同，「服務業99.87%都沒年終」、「服務業還想要年終，有勞健保就偷笑了」、「年終就是看老闆，畢竟法律沒保障年終」、「很多都沒年終啊」、「科技業完全就是在進去就會講好，類似保底14個月」。