劉嘉玲近年忙當老公梁朝偉的經紀人，自己有時也會出來錄綜藝節目，近期她被網友直擊和朱茵、葉童等人現身廣東佛山錄影，劉嘉玲手上還牽著一隻白色小狗，貴婦味十足，但竟有酸民拿她沒生小孩這事做文章，留言說：「60歲了，無兒無女，天天拋頭露面，有何意義？！」引來其他網友砲轟。

劉嘉玲早年考進TVB藝員訓練班進而出道，相較於同期的吳君如、張曼玉等人，劉嘉玲至今每年都有維持一定的曝光量，不僅上節目，偶而也會挑戰自我風格登上雜誌封面，未料引來《小紅書》網友酸她沒生小孩整天拋頭露面，其他網友反擊回說：「難道60歲在家當老媽子，做家務帶小孩有意義？」、「拋頭露面？普通老頭、老太太不是也天天出門蹓躂嗎？」、「人生的意義就在於生兒育女嗎」、「60歲就該躲起來嗎」。

劉嘉玲遭網友酸。（圖／翻攝自小紅書）

事實上，劉嘉玲和梁朝偉2008年在不丹結婚，早在《金星秀》上就透露過和老公有共識，很早就決定不生小孩，當年是因為劉嘉玲父親過世，兩人才下定決心結婚，多年來劉嘉玲坦言看到身邊親友生小孩，自己也想過要當媽，但這念頭立刻被隨之而來的壓力打消，因為「要對另一個生命負責」的責任太大，兩人都沒信心可以承擔。

劉嘉玲和朱茵等人錄節目。（圖／翻攝自小紅書）

梁朝偉更在其他節目說，自己生活目前已經「滿載」，他要照顧媽媽、妹妹、老婆三個女人已經足夠，且他平時容易情緒化，劉嘉玲發生一點事自己就變成緊張大王，遇到寵物過世他也難過不已，「子女有事我怎麼辦？」。而梁朝偉和劉嘉玲去年傳出烏龍婚變消息，遭傳男方和小他36歲的大陸女星程瀟過從甚密，但兩人用行動證實30多年的關係依舊恩愛如昔，梁朝偉更罕見發聲明強調：「我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好」。