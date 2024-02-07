網紅陳沂前天在街頭遭男子痛毆，事後在立院召開記者會，眼見母親到場力挺，更是情緒崩潰聲淚俱下，事件曝光後，和她有過節的律師李怡貞並未落井下石，而是公開譴責暴力，仍慘遭陳沂粉絲出征，事務所google 評論更被狂刷一星，讓她氣到發文反擊。

李怡貞發文指出無法同理陳沂的原因，在於對方粉絲到事務所google 評論狂刷一星評價，原因竟是她只有單方面譴責暴力，而沒有全面支持陳沂，對此，她強調原本能不回應陳沂被毆一事，不過身為公眾人物有社會責任，還是得第一時間譴責暴力，至於陳沂預告要到立法院召開記者會，還能不評論嗎?接著反問網友﹕「我就問割喉案國中生的家屬有這等資源嗎？」畢竟許多善良不滋事的人，被毆打成明眼可見的傷，都無法擁有短時間內找到三位官員陪同的資源。

李怡貞指出陳沂粉絲到事務所google 狂刷一星評價。（圖／女人大律師李怡貞臉書）

李怡貞指出即便被陳沂多次抹黑、潑髒水，還是違背自己的內心先譴責暴力，沒想到她的粉絲卻是模糊焦點，試圖抹黑她是幸災樂禍，更聲稱她指控陳沂言語暴力、被暴力對待也是剛好，隨後事務所臉書評論從4.9分被狂刷一星評論，而且內容都跟陳沂或鳳梨有關，甚至把多年前的事拿出來模糊焦點，只因為立場不同，就被認為是道德低落？讓她忍不住驚呼﹕「我真的很驚訝一夕之間她的粉絲道德全部提高到佛光山等級」。

李怡貞強調自己就是陳沂煽動粉絲抹黑霸凌的受害者，至今仍在進行中，即便如此，自己還是會繼續譴責所有形式的暴力，對此，網友紛紛回應﹕「道德標準高行為標準低就是在說這些人」、「譴責肢體暴力時，他也要檢討自己的言語暴力」、「一天到晚有嘴說別人，沒嘴講自己的」，不難看出無法認同陳沂的行徑。