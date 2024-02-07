民眾黨今舉行第3屆中央委員會第30次會議，8位不分區立委以中央委員身分出席，會中也有討論前立委蔡壁如是否回任中央委員。對此，民眾黨發言人李頂立說，確實有討論主席指定中央委員，討論氣氛融洽，但相關人事布局仍要通盤考量，未來還是要看民眾黨主席柯文哲裁示。

李頂立表示，今天會議主要討論，民眾黨選後迎來入黨潮，1萬多人要入黨，審核入黨部分，以及黨務全面E化，還有民眾黨預計今年中旬找到新的落腳處，未來將安排較大的空間，此外，確實有討論指定中央委員，柯文哲可指定3席，目前1席確定是林富男，其餘2席權責範圍還是在柯。

李頂立說，今天在會中有充分溝通表達，整體人事狀況，選後有相關佈局，組織架構是怎樣都需通盤考量，經充分溝通後，再讓柯文哲考量。

至於會中有無討論蔡壁如？李頂立表示，有針對幾位，特別是有參選的人，他們都是民眾黨重要資產跟戰力，他們未來任務和黨的合作，選後都有充分溝通。

針對有無詢問蔡壁如意願，李頂立說，該溝通會溝通，該邀約也會做到，只是關於整體人事布局是通盤考量，也許不是一步到位，將依序再報告。

由於蔡壁如回任中央委員，外界猜測將引發茶壺風暴，會議中是否有偏向白委黃珊珊的發言？李頂立表示，選後接近過年時節，民眾黨人事布局上面，大家都有各自相關想法，討論相當開放融洽。

另外，有傳出彰化縣議長謝典霖將以民眾黨身分參選彰化縣長，民眾黨是否有收到入黨通知？李頂立說，入黨潮1萬多人，現在陸續消化人數，包含人事查核、繳費，但謝典霖目前沒有掌握到。