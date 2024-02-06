女演員惠利是Girl's Day成員之一，在《請回答1988》中飾演活潑、逗趣的女主角獲得超高人氣，成為廣告界寵兒，2016年還登上韓國福布斯名人榜第3位，當時韓國女藝人的榜首。今（6日）有消息指出，她在下一部新劇中將上演女女戀，對此，她的經紀公司也證實「正在積極的討論中」。

綜合韓媒報導，惠利有機會接下GL漫改劇《善意的競爭》（Friendly Competition），故事背景是發生在首爾知名女子高中裡，女主角劉在伊是學校權力中心，將和轉學生瑟琪從互相猜疑、競爭的關心，演變成好友，甚至愛上對方的故事。

由於劇情包含大量毒品、校園霸凌、自殘等充滿爭議的內容，因此該劇很有可能分級為韓國19禁戲劇。對於，惠利有望演出女女劇消息，惠利經濟公司Creative Group ING透露「惠利正在積極考慮出演電視劇《善意的競爭》」。

[단독] 혜리, 19금 GL 티빙 ‘선의의 경쟁’ 女 주인공 https://t.co/Bamb9gVAsq



수능 출제 위원이었던 아빠의 갑작스런 죽음 이후 명문 여고로 전학 간 슬기가 전교 1등이자 실세인 제이(혜리)와 친구가 되지만, 가까워질수록 제이의 이면과 죽음의 비밀이 드러나는 미스터리 심리 스릴러 GL 작품이다. pic.twitter.com/d6a191FAGB — 취향 (@loverdramas) February 6, 2024

消息曝光後，不少粉絲表示「南韓現在也這麼大膽了嗎？」、「我的天，期待死了」、「天啊，活久，居然看到惠利演百合了」、「好新穎的題材」，但有部分質疑的聲音「說實話我覺得天才少女這種角色不適合她」、「啊這氣質完全不搭啊。」

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