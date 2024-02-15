台中市教育局精心打造「小小Backpacker賞燈趣」燈區。（台中市教育局提供）

台中市教育局精心打造「小小Backpacker賞燈趣」燈區。（台中市教育局提供）

「2024中台灣元宵燈會」將於16日起在台中市中央公園盛大開展，教育局精心打造「小小Backpacker賞燈趣」燈區，設有「奇幻傳送門」、「神奇魔法書」、等6座絢麗奪目的燈組，為讓市民先睹為快，局長蔣偉民化身為魔法師，與小朋友們拍攝歡迎影片，開啟賞燈奇幻旅程！

「2024中台灣元宵燈會」將於16日起在台中市中央公園盛大開展。（台中市教育局提供）

蔣偉民表示，為打造適合闔家同遊、拍照打卡熱點，教育局精心打造「小小Backpacker賞燈趣」燈區，燈區設有「奇幻傳送門」、「神奇魔法書」、「彩繪光影」、「STEAM開箱」、「Fun閱全球」、「築夢王國」等6座絢麗奪目的燈組。

台中市教育局長蔣偉民化身為魔法師，與小朋友們拍攝歡迎影片，開啟賞燈奇幻旅程。（台中市教育局提供）

局長蔣偉民特別化身為魔法師，與小朋友們拍攝歡迎影片( https：／／www.youtube.com／watch？v=yfB_QHNoTfU )，邀請市民跟著小朋友一起進入神奇繪本，開啟賞燈奇幻旅程。

教育局指出，大小朋友從七彩變化的「奇幻傳送門」出發後，可觀賞「神奇魔法書」放映世界名著-愛麗絲夢遊仙境繪本，為奇幻旅程翻開嶄新的一頁；接著走進「彩繪光影」區，七彩顏料傾洩而下的場景，讓民眾有如沐浴在五光十色的夢境中。

接下來可看到「Fun閱全球」燈組會360度旋轉，上面承載來自世界7大洲動物好友們，帶領民眾探索寬廣世界，以輕鬆愉快的方式「立足台中，放眼世界」；最後還有充滿童趣的主燈「築夢王國」，有台中獨有的8隻閱讀認證鳥散發七彩光芒，象徵透過閱讀及經過這趟奇幻光影旅程，可以用心閱世界，打造自己的夢想王國。

教育局表示，歡迎大小朋友追蹤教育局Facebook粉絲專頁( https：／／www.facebook.com／TaichungEducation )逛燈會抽好禮資訊，燈會期間到中央公園教育局燈區拍照並留言分享，就有機會抽中iPad。