大年初六上班日，台中市府15日上午舉行新春團拜，選在市府台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭盛大登場，其中最吸睛莫過於市刑大警犬隊，特別出動偵爆犬及緝毒犬，除一起參加團拜活外，也確保場地安檢無虞，維護參加人員安全。

新春連假結束，今逢開工首日，台中市長盧秀燕率各級機關，在惠中樓舉辦龍年新春團拜，台中市政府警察局警犬隊偵爆犬PINKY及緝毒犬LALA也到場協助場地安全檢查，除了維護現場安全外，也同時傳達維護治安的決心。

台中市刑大表示，中台灣元宵燈會16日將在水湳中央公園登場，警犬隊也將支援燈會安檢活動，若民眾有到現場參加燈會活動，就有機會見到警犬驚喜現身，呼籲民眾若遇見警犬執行勤務時，切勿上前撫摸或驚擾。

目前台中市警犬隊已支援數百場大型活動、維安場檢工作，並協助毒品搜索及擴大臨檢勤務，成軍迄今協助緝獲數件槍毒案件，成為警方打擊犯罪的最佳夥伴。