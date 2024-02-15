基隆市政府15日舉行新春團拜，基隆市長謝國樑（左2）、副市長邱佩琳（右2）、立法委員林沛祥（右1）、基隆市議會副議長楊秀玉（左1），共同出席與市府團隊相互賀年。（張志康攝）

農曆年後第一個上班日，基隆市政府15日上午舉行新春團拜，包括市長謝國樑、副市長邱佩琳、立法委員林沛祥、副議長楊秀玉等人都共同出席。謝國樑在致詞時表示，為了緩和東岸廣場的相關爭議，他已委請邱佩琳及林沛祥近期拜會主富公司，雙方坐下來談。

農曆新年連假期間，基隆東岸廣場爭議話題持續在網路上延燒，基隆市政府15日上午在市府四樓禮堂舉辦新春團拜，謝國樑除提出今年基隆市政府將陸續推動的政策，包括市區景點及美化，也特別提到未來擬在國門廣場興建一座摩天輪，後續將持續與基隆市民、相關團體進行溝通，說明他的構想及規劃。

接著謝國樑話鋒一轉表示，雖說過年期間他人在國外，國內網路上對他的批評及責罵他都沒有看到，但透過朋友轉述，也大概了解怎麼回事。針對東岸廣場的相關爭議，謝國樑說他已請邱佩琳及林沛祥協助，於近期主動釋出善意，拜訪東岸廣場原先的經營者NET主富公司，雙方坐下談談是否有合作的空間。

謝國樑說，經過一個星期的春節連假，他已經迫不及待要上班。他也希望市府同仁的身心靈都得到適當的調適。因為自即日起，要共同全力衝刺市政。謝國樑說，大家可以在中正路及信四路口看到市府都發處進行了老舊建築的彩繪，這也讓行經當地的民眾，可以發現基隆的變化。

謝國樑透露，後續市府也將在忠一路、正濱漁港彩色屋對面等區域進行城市建築的美化。他認為，想改變城市要逐步進行，基隆市政府另一項今年的重要工作，就是打算在國門廣場設置一座摩天輪，吸引觀光及休憩的民眾，也可望成為基隆的新地標。