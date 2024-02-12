許多藝人趁著年節在社群曬出新春照拜年，藝人劉嘉玲也不例外，日前曬出3張美照恭賀所有人新年快樂，不過有眼尖網友發現，她每年賀年照都會在同一株桃樹下取景，不免疑惑是否有特殊含意?對此，有人留言給出解答，竟是與已故男星張國榮有關。

劉嘉玲在微博曬出3張新春照拜年，並寫下：「大年初一，一元復始萬象更新，年年如意歲歲平安」，只見她身穿桃紅色中式服裝，搭配一對翡翠耳環，襯托出濃厚年節氣氛，此外，她時而坐在掛滿擺設的桃樹下，對著鏡頭擺出一抹微笑，時而望向桃花樹刻意不看鏡頭，營造出另一種獨特氛圍，不過有網友發現她每年的賀年照，都會在這株桃樹下取景，不免好奇是否有特殊意味。

劉嘉玲曬出新春照向所有人拜年。（圖／劉嘉玲微博）

對此，有網友在留言區給出答案，劉嘉玲和梁朝偉夫妻倆跟張國榮是多年好友，劉嘉玲和張國榮還曾是鄰居時，張國榮買來2顆桃樹，一棵留給自己，另一棵則送給劉嘉玲，而從張國榮逝世後，即便已經事隔數十年，劉嘉玲每年春節仍會與這株桃樹合影，算是對去世多年好友的緬懷。

劉嘉玲每年賀年照都會在同一株桃樹下取景。（圖／劉嘉玲微博）

劉嘉玲每年新春會與桃樹合照，據悉與故友張國榮有關。（圖／劉嘉玲微博）

劉嘉玲過年應景穿喜喜氣與桃樹合照。（圖／劉嘉玲微博）

許多網友得知背後藏有一段故事，感到為之動容，紛紛留言：「每年看到你跟桃花的合影，就覺得你在想哥哥」、「嘉玲說每年都會從哥哥给她介绍的店裡買桃花」、「還是那棵桃樹 ，嘉玲姐 ，新年快樂」、「張國榮生前摯友還是會在特别的時刻思念他」。