辛曉琪今（2日）在台北Legacy舉行「療傷那天後」演唱會，出道超過30年第一次站上Legacy舞台，除了帶來〈領悟〉、〈味道〉等多首經典曲，還為送上影劇作品；其中，演繹當年和張國榮為電影《金枝玉葉》合唱的插曲〈眉來眼去〉時，辛曉琪一度情緒激動，令全場歌迷動容。

辛曉琪2日在台北Legacy舉辦「療傷那天後」演唱會。（鄧博仁攝）

辛曉琪2日在台北Legacy舉辦「療傷那天後」演唱會。（鄧博仁攝）

她今獨自演唱〈眉來眼去〉，結束後請全場歌迷為天上的張國榮鼓掌，感性表示：「讓我平復一下情緒，這首歌錄完音，我從來沒唱過，我要感謝滾石唱片，授權給我哥哥張國榮的聲音。」

此次演唱會一連舉辦3場，皆獲完售佳績，為了感謝支持，她一口氣帶來26首歌，更首唱剛發行的新歌〈愛 轉身〉。辛曉琪說：「這次的歌單真的讓我很苦惱，想唱的太多了，我知道你們想聽的也很多，最後精選出這些歌，無論如何，希望你們會喜歡。」

提到第一次在Legacy唱歌給大家聽，「感覺和每個人距離又更近了，真的很開心，就像很親近的朋友般，這30幾年，謝謝大家一直陪伴左右，因為有你們，才有今天的舞台，希望今天的表演可以為大家充滿電，以正能量迎接未來每一天」，在溫馨氛圍中為演出畫下句點。