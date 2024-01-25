日本覆面系歌手Eve曾為人氣動畫《多羅羅》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》獻唱歌曲， 雖然因不露面，加上很多個人資訊也從不公開，相當神秘，但他創作的歌曲極具中毒性，擁有獨特魅力，再加上相當具辨識度的嗓音，被許多樂評家譽為是高度潛力的天才型創作歌手。去年年底無預警公布將在2024年舉辦演唱會，也將首度展開亞洲巡迴，台灣站將於6月5日在Zepp New Taipei登場。

Eve在2009年以VOCALOID創作者身分在Niconico動畫網站投稿，進而展開音樂活動，截至目前在YouTube上的MV播放總次數已突破24億，是不容小覷的網路新世代歌手。Eve的歌曲創作風格介於消極樂與流行樂之間，所創作的歌詞非常細膩，富有文藝的魅力，與他所設計的世界觀高度同步。最重要的是，他創作的歌曲無意間貼近許多人內心的思緒與情感，讓許多人產生共鳴，吸引大批死忠的歌迷支持。

Eve Asia Tour 2024「Culture」in Taipei將於6月5日在Zepp New Taipei開唱，門票預計在29日上午11點在遠大售票系統啟售，更多詳情請見好玩國際文化臉書。