南韓人氣女歌手IU李知恩睽違4年將再度來台開唱！IU昨（16）日透過Instagram公開了巡迴演唱會的場次表，場次表中可以看見， 4月6日、7日IU將一連兩天在台北小巨蛋開唱，這也是她來台舉辦演唱會多次以來，首度攻進小巨蛋，消息一出，讓IUaena（IU粉絲名）超級開心。

IU公布2024世界巡迴演唱會場次

IU透過個人IG宣布「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」世界巡迴演唱會的場次表，3月2日首爾場為第一站，除了確定4月6日、7日要在台北小巨蛋開唱以外，還有新加坡、馬尼拉、橫濱、大阪、雅加達、香港、吉隆坡、曼谷等地，歐洲方面則有倫敦、柏林，以及美國的亞特蘭、華盛頓D.C.、洛杉磯、奧克蘭等，引起網友熱議。

公布來台演唱會引發話題 單日聲量破千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「IU」近一週的聲量趨勢變化，討論聲量為5,958筆。2024年1月13日，蔡依林傳出將加盟《浪姐5》，名單中還有美國天后亞莉安娜（Ariana Grande）、日本歌手濱崎步、南韓國民女歌手IU、金曲歌后徐佳瑩以及BLACKPINK成員ROSÉ也包含在內，不過真實性仍有待商榷，聲量來到1,109筆。在2024年1月16日，IU在 Instagram 公開了巡迴演唱會的場次表。其中，4月6日、7日將一連兩天在台北小巨蛋開唱 ，單日總聲量來到1,295筆。

▲「IU」近一週的聲量趨勢。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月10日至2024年01月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『IU』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。