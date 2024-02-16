台中市1名缺車代步的廖姓男子，鎖定店家門前停放的機車，異想天開以自備鑰匙開啟未果，直接跨上機車以雙腳推車，遭印尼籍車主發現包圍報警，廖男失風被捕矢口否認行竊，辯稱「只是想要請人載我回去」，由於行竊過程全遭監視器拍下，警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

台中市警局第四分局黎明所警員陳彥煒、蔡承儒獲報，上周執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱機車停放在龍富十五路店門口，遭不明人士竊取，警員趕赴現場，偷車賊已被民眾團團包圍。

曝光監視畫面顯示，46歲廖姓男子行竊前，獨自抽菸呆坐在人行道許久，期間不時探頭探腦張望觀察周邊地形，趁著四下無人之際，緩緩靠近機車企圖用自備鑰匙發動機車未果，一時心急直接坐上機車，用腳滑行將機車牽走，車主發現後立即追上前攔阻大聲呼救。

警方表示，廖男不諳機車操作，無法順利發動油門，以土法煉鋼方式用腳滑行方式竊取機車，但得手不到1分鐘的時間，印尼籍車主從店內看見有陌生人大喇喇偷竊其愛車行徑，火速衝出去阻止，機警的大聲呼喊，引起旁人注意，立即報警活逮竊賊。

廖男面對警員詢問，堅稱沒有竊取的行為，還理直氣壯表示「只是想要請人載我回去」，荒謬說詞引起在場眾人訕笑，警方調閱店家鏡頭，清楚拍下廖男偷車行徑，依現行犯上銬逮捕，移送台中地檢署偵辦。