昨天（13日）大年初四晚間11時許，桃園市桃園區一名84歲葉老太太，走到屋外拿東西後，不料，一陣風吹來就把門關上，老太太沒帶鑰匙也沒帶手機，因為進不了門，只好躲在角落避風，並請鄰居幫忙聯繫鎖匠，但年節期間加上深夜，根本找不到鎖匠協助，只好向埔子派出所報案，請警方到場協助。

員警王儷燁及蔡翔宇獲報趕抵現場，老太太表示，原本想聯絡媳婦、孫子，拿備用鑰匙來幫忙開門，但他們回娘家，到南部去還沒回來。

員警在房屋周邊查看，是否有辦法攀爬進入開門，但都沒有其他入口，經不斷聯繫，總算找到一名熱心的蔡姓鎖匠，聽到老太太的困難後，便前來幫忙開鎖。

門打開後，員警將老太太扶到屋內休息，並幫她找到鑰匙。老太太表示，原本擔心鑰匙遺失，將整串鑰匙掛脖子上，但睡覺時，感到不舒服就放床邊，結果出門就忘記帶了。員警王儷燁細心地幫她把鑰匙繫在外套領口上，這樣既不會不舒服，出門也不容易忘記，讓老太太感到很窩心，頻頻向員警道謝。