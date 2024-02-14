高雄一名劉姓男子，2021年2月農曆春節連假期間，在某日晚間9時許，竟闖入鄰居女童的房間裡，不顧女童抵抗及拒絕，強行拖掉她的衣物，強制性交得逞。之後的某一天晚上，劉男發現女童在住處客廳沙發上，趁她因酒醉不知抗拒之際，襲胸得逞。

法院審理，劉男辯稱，他從未對女童做出性交、猥褻行為，都是女童在說謊。女童則向法官表示，劉男強迫她發生性行為時，她有流血，且當時劉男並未徵得她同意，當時她有推開，但劉男仍用蠻力逼迫。

女童還說，還有1次是發生在住處客廳，那天她有喝酒，劉男摸她的胸部，當時她因為意識不太清楚，也沒有力氣反抗，但她並未同意劉男這樣做，是後來劉男姪女的兒子來找他，然後就被打斷了。

法官審酌，劉男無視女童年紀尚幼，竟為滿足個人性慾，做出本案2次的犯行，戕害女童身心健全成長，造成難以磨滅之傷害。法官日前依法判決，劉男

對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年2月。又犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑8月。應執行有期徒刑7年6月。可上訴。

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