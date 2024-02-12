陳姓員警因沿路闖紅燈，遭到巡邏的員警攔下，因此查獲持有毒品。（圖／翻攝影片）

今(12)日凌晨3時許，台北市士林分局1名陳姓員警，騎乘機車行經大同區因違規遭警攔查，並發現陳員神情恍惚，且當場查獲陳員持有二級毒品安非他命，陳員坦承吸食毒品不諱，遭記2大過免職，後續依毒品危害防制條例移送士林地方檢察署偵辦。

從影片中可見，1名巡邏員警對著騎乘機車且持毒的陳員表示「旁邊停」，並且還要陳員先熄火，並詢問「你怎麼沿路闖紅燈」，而陳員也當下對巡邏員警表示「不好意思」。

士林分局提到，陳員涉案情節重大，知法犯法，影響警譽甚鉅，本分局依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項之規定，立即召開考績委員會通過一次記2大過處分，並報請警察局予以免職，斷然淘汰，另追究相關人員考核監督不周責任。

士林分局表示，向來積極整飭員警風紀，查察員警違法違紀案件，依法嚴處。本案將秉持不庇縱、不掩飾，「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，全力配合士林地檢署檢察官深入追查，向上溯源，展現淨化團隊決心，以維警譽。

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