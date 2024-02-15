槍戰畫面曝光！天道盟生日趴內鬨，當街互轟8槍警逮5嫌。（翻攝畫面）

23歲翁姓男子14日跟著女友，前往西門町某招待會館，參加閨蜜的慶生聚會，席間翁準備先離開，引起女友不滿，雙方在旁大吵，引來23歲也是來參加派對的林男不滿，翁、林藉著酒意嗆輸贏，最後在成都路相互開槍，萬華警方漏夜追查，逮捕翁在內的5嫌，查出涉嫌者都有天道盟背景，但一邊在淡水，一邊在新莊，現正擴大偵辦中。

警方指出，翁男與女友參加生日趴，翁覺得無趣準備先離開，引發女友不滿，認為沒禮貌又沒面子，雙方就在旁邊大吵，喧鬧聲引來林姓男子不滿，於是就向翁嗆聲：「吵什麼啦！」兩人因為都喝了酒，最後決定輸贏，翁隨即離去叫人。

14日凌晨3時30分，林姓男子走出招待會館，在西門町捷運站1號出口旁講事情，此時翁帶著連姓、黃姓、洪姓、陳姓等5人，帶著槍要來教訓林，林看到對方來勢洶洶，隨即拿出預藏的手槍，朝對方猛開，造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷，連這邊也拿槍反擊，子彈打中林的右腿，雙方當街駁火互開8槍。

所幸送醫後4人均無生命危險，眾嫌也在案發後鳥獸散，甚至跑到新北的山區丟槍，萬華警方獲報後經漏液追查，24小時內陸續逮捕滋事的林、翁等5嫌。

警方另查出犯案都有天道盟背景，但其中一方在淡水，另一方則在新莊，現已持續追查未到案者，全案依槍砲、殺人未遂擴大偵辦中。

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