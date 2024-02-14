台北市西門町捷運站旁，今天（14日）凌晨3時許，發生酒後糾紛開槍造成4人受傷的社會案件，此案件造成4名男子受傷，警方獲報到場時人都已經鳥獸散，隨後在醫院找到自行送醫的傷者，立即調閱監視器，並在迅速逮捕開槍男子，並起犯案手槍一把，全案持續追查還有無共犯。

今天凌晨3時許，台北市西門町捷運站1號出口旁，民眾報案表示聽有人吵架，隨後聽到多聲槍聲，警方趕往現場，當事人都已經逃逸，警方立即通知支援到附近醫院尋找傷者，而現場只留下8枚彈殼，立即請鑑識小組到場進行採證。

事發地點就在西門町捷運站1號出口旁，地上留下多枚彈殼。（翻攝畫面）

警方逮捕開槍嫌犯，起出其中一把犯案手槍。（翻攝畫面）

警方隨後根據監視器畫面，以及醫院傷者的說法，立即鎖定開槍嫌犯，連夜追查，據了解，開槍的林男（23歲）與翁男（23歲）在犯案地點附近一起幫友人慶生，過程中因為酒後起口角，散場後又在該地點吵了起來，雙方均拿出手槍朝對方射擊，現場共造成4人中彈，傷勢分別在胸口、手臂、腿部，其餘人員見狀立即鳥獸散，傷者也在警方到達前都自行前往醫院就醫。

警方陸續查緝主嫌林男、翁男及協助丟棄槍枝之共犯謝男（87年次）到案，並起獲涉案手槍1把，警方現正持續追查其他共犯及槍枝下落，擴大溯源偵辦中。